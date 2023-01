Code su A10 e A6, disagi anche sull’Aurelia. E sarà un inizio settimana da bollino rosso

Liguria. Sarà un inizio settimana ancora difficile sulle rete autostradale ligure per la presenza dei cantieri di manutenzione e messa in sicurezza. In particolare sulla A10 nella tratta tra Savona e Genova: in quasi tutte le fasce orarie, in direzione del capoluogo ligure è indicato traffico da bollino rosso per la giornata di lunedì 30 gennaio.

Meno critica, questa volta, la situazione sulla A26, anche se le previsioni parlano di possibili code e rallentamenti, con tempi di percorrenza superiori alla media.

