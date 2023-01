Cure dentali per pazienti disabili, Ciangherotti: “Spese aggiuntive a carico delle famiglie”

Albenga. “Nell’ambito dei trattamenti odontoiatrici nei confronti di ‘pazienti con bisogni speciali’, l’anestesia è un aspetto molto importante. Anche negli studi dentistici, in particolare, capita spesso la presa in carico di questi pazienti. Si tratta molto spesso di ragazze e ragazzi, disabili, non autonomi e per nulla collaboranti, le cui famiglie sono costrette a sostenere anche i costi relativi alla sala operatoria. Famiglie completamente abbandonate, in un momento già particolarmente difficile”.

Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

» leggi tutto su www.ivg.it