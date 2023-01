Dalla Regione 130mila euro per aiutare i pazienti con Alzheimer e le loro famiglie

Liguria. Un contributo regionale di 130mila euro per finanziare la realizzazione di azioni di prevenzione, prossimità e sostegno eseguite da organizzazioni di volontariato, associazioni e fondazioni del Terzo Settore, a beneficio dei pazienti con Alzheimer e dei loro familiari/caregiver. Lo stanzia la delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore, Giacomo Giampedrone, che prevede la pubblicazione di un avviso pubblico.

“Con questo importante finanziamento intendiamo aiutare e proteggere i pazienti affetti da una malattia gravemente invalidante come l’Alzheimer – spiega l’assessore Giampedrone – e, con loro, i familiari e i caregiver che li assistono quotidianamente per lenire le loro sofferenze. Il bando è rivolto ad organizzazioni di volontariato, associazioni e fondazioni del Terzo Settore e rappresenta uno strumento di concreto supporto e attenzione a chi, direttamente o indirettamente, è costretto ad affrontare questa patologia. Le risorse stanziate da Regione Liguria serviranno a informare e formare famiglie e caregiver, fornire assistenza domiciliare e supporto psicologico e sociale, realizzare spazi comuni come gli Alzheimer Caffè che sono importantissimi per lo scambio di idee ed esperienze tra malati e i loro familiari. Con questo provvedimento confermiamo dunque la nostra vicinanza a una fetta importante della nostra società e del nostro sistema socio-sanitario, verso il quale Regione Liguria continua a prestare la massima attenzione”.

» leggi tutto su www.ivg.it