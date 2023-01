Geo Barents, ristorante dona 180 porzioni di cibo per far pranzare i migranti appena sbarcati

La Spezia. Un ristorante della Spezia ha fornito oltre 180 porzioni di riso speziato al pomodoro e pollo alla Caritas diocesana per il pranzo dei migranti sbarcati dalla nave Geo Barents. La storia è raccontata oggi dall’agenzia Ansa.

“Ci siamo alzati un po’ prima e abbiamo cucinato. A noi sembra giusto farlo, c’è gente che tutte le mattine non sa se mangia e invece noi non sappiamo cosa mangiare. Io cerco di insegnarlo ogni giorno ai miei figli”, spiega Silvia Cardelli, chef dell’Osteria della Corte, che ha consegnato i pasti alla Caritas con la figlia Celeste. Nel ristorante hanno lavorato diversi profughi, tra cui Kassim, arrivato dal Ghana “proprio come questi ragazzi. Oggi è diventato il mio secondo chef. È un ragazzo veramente in gamba”.

