Il bilancio del 2022 dell’Asd Bordighera Nuoto

Bordighera. La Asd Bordighera Nuoto, vuole fare un primo bilancio della prima parte dell’anno sportivo 2022-2023, prima stagione sportiva dopo la pandemia, senza restrizioni e limitazioni.

“É inutile dire che il Covid ha lasciato ferite molto profonde, in tutto il mondo sportivo, in tutte le discipline, negli atleti, nei tecnici, nei dirigenti e nei gestori degli impianti. Ferite che guariranno con il tempo, ma che lasceranno comunque cicatrici molto evidenti: l’allontanamento di molti ragazzi dal mondo dello sport, associazioni sportive e gestori di impianti falliti per la mancanza di risorse umane ed economiche, però la nostra associazione, come altre, ha voluto tenere duro, fare tantissimi sacrifici, e crederci fino alla fine che ci sarebbe stato un ritorno alla normalità. Ed eccoci ancora qui, il 21 gennaio abbiamo compiuto i nostri 48 anni di attività, con ancora più entusiasmo, voglia di fare e di impegnarci, per dare il meglio a tutti i nostri bambini, ragazzi.

