L’accusa a Palazzo civico: “Assemblea ignorata e comitato di frazione bypassato”

Apertura a confronti futuri, ma anche non poche sottolineature critiche per l’assenza di Palazzo civico nella comunicazione dando lettura alla quale il Comitato di frazione di Lerici ha aperto oggi in sala consiliare l’assemblea pubblica dedicata al lungomare. “Per poter essere più chiari ed esaustivi possibile – ha letto il presidente Cristiano Isola, affiancato dagli altri componenti, di fronte ai circa sessanta partecipanti – abbiamo invitato sia l’architetto Pepe, responsabile dei Lavori pubblici, da cui non abbiamo ricevuto nessuna risposta, sia il vicesindaco Marco Russo, a presenziare e illustrare nel migliore dei modi il progetto riguardante la riqualificazione del lungomare. Purtroppo abbiamo ricevuto risposta negativa da parte del vicesindaco, poi formalizzata da una missiva da parte del sindaco che vi leggiamo: ‘Il vice sindaco Marco Russo mi ha girato un messaggio Whatsapp in cui si chiedeva la disponibilità dell’amministrazione a partecipare all’assemblea. Il progetto è stato presentato in consiglio comunale e ad oggi i gruppi di minoranza non hanno presentato alcuna mozione volta alla discussione di proposte di linee guida eventualmente anche alternative inerenti il progetto presentato. Ritengo pertanto sia doveroso verificare se tali mozioni verranno presentate al fine di avere una visione complessiva del tema. In ogni caso ho già comunicato nel corso del consiglio comunale che si provvederà alla presentazione del progetto alla cittadinanza in apposita assemblea, che sarà completamente pianificata e organizzata dall’amministrazione. Auguro pertanto buon lavoro al comitato di frazione, ma non ritengo opportuno affrontare il tema il tale sede per le ragioni esposte’. Abbiamo inoltre riscontrato grosse difficoltà nel reperire le tavole riguardanti il progetto pertanto quelle che vi mostreremo purtroppo non sono complete e riguardano solo il lotto 1, poiché la nostra richiesta di accesso agli atti, che dovrebbe avere le stesse modalità e tempistiche dei consiglieri comunali, è stata ignorata. Il sindaco ha inoltre ritenuto opportuno indire un’assemblea pubblica l’11 febbraio bypassando il comitato e ignorando l’assemblea attuale. Se ci fosse stato chiesto di ritardare questo incontro in modo da poter creare un’unica assemblea partecipata sia dalla cittadinanza che da membri della giunta saremmo stati ben felici di posticipare. Vogliamo ricordare che il comitato è apolitico e apartitico e deve servire come risorsa, come trait d’ union tra popolazione e giunta, per poter migliorare ed essere partecipi tutt’insieme dei cambiamenti del paese. Comunque la giunta è sempre la benvenuta e ben accettata e si continuerà sempre a invitarla a ogni assemblea pubblica, in qualsiasi momento”.

Quindi il comitato ha illustrato una proposta alternativa, supportata dalle elaborazioni grafiche dell’ing. Giuliano Colomban. “Il progetto di riqualificazione del lungomare di Lerici – ha affermato Giulia Fregosi, mentre scorrevano alcune delle slide mostrate all’ultimo consiglio comunale – prevede una suddivisone in tre lotti e preannuncia un cambiamento radicale della morfologia della passeggiata. Il progetto del lotto 1, che abbiamo potuto consultare, riguarda l’abbattimento di due dei sei esemplari di pino presenti, lo sfrondamento degli altri quattro, la creazione di due aiuole che ospiteranno i pini rimasti, una pavimentazione di cemento naturale e l’ apposizione di una seduta in legno di pioppo dal design molto moderno. Questa visione è sì avveniristica, ma totalmente fuori dal contesto, dalla storia e dallo stile architettonico di Lerici. Il nostro progetto alternativo prevede un uso volto a ridare allo spazio pubblico una finalità sociale, culturale, ricreativa e didattica. L’area del lotto 1, da sempre adibita a ospitare le giostre di privati, è riconosciuta per la sua connotazione ludico-ricreativa, così si è pensato di mantenere questa destinazione e ampliarla in una visione che guarda al futuro, a ridare senso agli spazi, a valorizzarli e renderli fruibili per la popolazione. In particolare, la nostra idea prevede la trasformazione in un’area verde dove le aiuole, ampliate, possano ospitare dei tavolini, con varie destinazioni. Potrebbero rappresentare un punto di ristoro che ridurrebbe la presenza di spazzatura sugli scogli della passeggiata, con l’apposizione di cestini per facilitare lo smaltimento dell’immondizia che ora finisce sulla scogliera e spesso in acqua. Potrebbero altresì costituire un punto d’incontro sociale e culturale tramite ad esempio iniziative di book crossing, grazie anche alla presenza della struttura dell’ex edicola che può essere punto di scambio di libri oltre che un info point. Un’altra proposta potrebbe essere poi quella delle lezioni all’aperto per i bambini durante i mesi caldi, così che vivano più direttamente il rapporto con il paese e con la natura in una visione didattico-formativa più ampia. Moltissime potrebbero essere le iniziative, nate dalla popolazione stessa, che potrebbero svolgersi in un’area verde attrezzata nel centro del paese. L’obiettivo è rendere fruibile l’area, darle una connotazione collettiva e formativa , in una visione plurale del paese, che dev’essere bello, sì, ma anche luogo di vita e crescita sociale e culturale. Infine, il nome del progetto e dell’area vorremmo fosse deciso proprio dalle persone, tramite suggerimenti alla nostra mail, cosicché possa appartenere un po’ a tutti noi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com