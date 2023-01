Lunezia Volley sconfitta: la Serteco Wonder è troppo forte

Non si poteva chiedere di più al giovanissimo Lunezia Volley contro avversario del calibro di Serteco Wonder per giunta in un periodo di splendida forma.

Per ovviare all’assenza del capitano “ad interim” (in mancanza della lungodegente Poletti) Lupi, tenuta per precauzione in panchina, coach Menconi ha reinventato opposto lo schiacciatore Viola Giangreco e inserendo al suo posto all’ala la giovanissima Caruso poi rilevata a metà gara dalla Maltana. Per il resto Evangelisti al palleggio, Malaspina e Quartieri al centro, Castagna di banda e Mozzachiodi libero.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com