Metropolitana, cambia il progetto del prolungamento: a Certosa arrivano barriere antirumore

Genova. Cambia il progetto per il prolungamento della metropolitana in Valpolcevera e dal Comune di Genova arriva una richiesta di finanziamento alla Regione per l’installazione di barriere antirumore in via Castelluccio, con l’obiettivo di mitigare l’impatto acustico sui palazzi. È quanto previsto nella delibera adottata dalla giunta di Palazzo Tursi nella seduta dello scorso 19 gennaio che approva allo stesso tempo lo studio di fattibilità tecnico-economica per l’intervento.

Una variante in corso d’opera che si rende necessaria in vista della futura estensione della linea oltre via Canepari (l’arrivo è previsto a febbraio del 2024), con una nuova stazione nel cuore di Rivarolo all’altezza di piazza Pallavicini. Le risorse necessarie per il prolungamento, circa 75 milioni di euro, dovrebbero arrivare entro pochi mesi visto che il finanziamento è già stato ritenuto ammissibile dal ministero dei Trasporti.

