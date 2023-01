Ripresi gli sbarchi dalla Geo Barents: a bordo sono rimasti 99 uomini adulti

Sono riprese alle 10 di questa mattina le operazioni di sbarco dei migranti rimasti a bordo della Geo Barents, ormeggiata in Calata Artom, nel porto della Spezia. Ieri sera, poco prima delle 21, la discesa è stata sospesa quando sulla nave di Medici senza frontiere si trovavano ancora 99 uomini, tutti adulti.

Dallo sbarco della prima donna alle 16.34 alle 19.30 erano scese a terra 90 persone e nell’ora e mezza successiva altre 48. Tra di loro alcune donne incinte e ben 87 minori, 13 sotto i 10 anni accompagnati da almeno un familiare, 37 non accompagnati e superiori ai 14 anni. Per far scendere il centinaio di uomini a bordo, dunque, dovrebbe esser sufficiente la mattinata.

