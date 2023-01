Via libera al bando per progetti socio-culturali dedicati all’inclusione dei cittadini fragili

Genova. La Regione Liguria ha dato il via libera al bando per promuovere l’accesso alla cultura e alla socialità delle persone che si trovano in situazioni di fragilità o marginalità. La misura si rivolge ad enti e associazioni del Terzo Settore che operano nel mondo della cultura, chiamati a presentare progetti e attività di inclusione pensate per coinvolgere disabili, detenuti o cittadini che abitano in contesti di degrado. Il bando 2023, che sarà pubblicato prossimamente sul sito istituzionale di Regione Liguria, prevede un investimento di circa 170mila euro, stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

“Rendere la cultura accessibile a tutti è di fondamentale importanza per combattere la marginalizzazione e l’esclusione sociale – dichiara l’assessore regionale al Terzo Settore Giacomo Giampedrone – La Regione è sempre impegnata nella realizzazione di interventi concreti per potenziare la partecipazione, coinvolgendo direttamente le tante realtà del volontariato attive in Liguria: una sinergia tra istituzioni e mondo del volontariato preziosa ed efficace”.

