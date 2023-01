Vittoria con brivido a Selargius, la Cestistica si conferma nel trio di testa

Vittoria con brivido finale per la Cestistica, che rischia di sciupare negli ultimi minuti una partita comandata quasi totalmente. A Selargius finisce 55-56 per le ospiti, ma il blackout che ha portato al break di 15-3 per le padrone di casa sarebbe potuto costare veramente caro alle bianconere che, però, si sono salvate grazie all’ottima difesa sull’ultimo possesso della compagine sarda, spinta da Granzotto che segna 11 punti su 15 di quel parziale. Due le palle perse sanguinose nei possessi decisivi, una delle quali che ha portato al fallo antisportivo fischiato a Templari, dovute ad un calo di concentrazione e di energia. La vittoria, comunque, permette alle spezzine di consolidarsi nel trio di testa della A2 femminile di basket girone sud assieme a Empoli e Patti a quota 24 punti, con due successi di vantaggio su Matelica e Battipaglia. Tre le giocatrici della Cestistica in doppia cifra: Silvia Colognesi con 12 punti, poi 10 per Allanis Delboni ed Elisa Templari, quest’ultima decisiva con l’unico canestro segnato nel brutto break finale, una tripla dall’angolo destro che aveva respinto Selargius sul -6 a pochi secondi dal termine. Nel mezzo, una partita equilibrata che le bianconere avevano condotto a partire dagli ultimi minuti del primo quarto, recuperando dalla partenza sprint di Selargius. Nel secondo periodo la prima accelerata ospite, che arriva a toccare il +9 con una tripla di Guzzoni, e permette alle spezzine di andare all’intervallo lungo sul +8 (22-30). Terza frazione sulle ali dell’equilibrio, con le squadre che danno vita ad un vivace botta e risposta. L’ultimo quarto vede la Cestistica a due facce: la prima sicuramente migliore ed efficace, con ottima difesa e fluidità offensiva che portano al +13 (40-53) con meno di tre minuti sul cronometro; la seconda, invece, da dimenticare, tra palle perse e scelte non ottimali in attacco. Alla fine, però, a spuntarla sono proprio le spezzine, con un ultimo guizzo difensivo su Granzotto con la gara apertissima sul 55-56, poi diventato risultato finale.

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS 55-56 CESTISTICA SPEZZINA (13-16, 22-30, 35-42)

