Bordighera. Gli studenti dell’istituto Montale di Bordighera hanno deciso di proclamare una giornata di sciopero per domani, lunedì 30 gennaio, in segno di protesta contro le temperature glaciali registrate nelle classi e nella palestra della scuola, arrivate a toccare i zero gradi.

La soglia minima è infatti fissata a 17 gradi, per questa ragione gli alunni hanno deciso di far sentire la propria voce e manifestare tutto il loro disagio.

» leggi tutto su www.riviera24.it