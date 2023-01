Anche il Sassuolo chiede informazioni su Salva Ferrer

Uno degli ultimi del gruppo che portò lo Spezia in serie A, a 36 ore dalla fine del calciomercato invernale Salva Ferrer non è ancora sicuro del proprio destino. Il difensore spagnolo, scarsamente utilizzato da Luca Gotti in stagione, sembrava destinato alla cessione fino ai primi giorni di gennaio. Con l’addio di Kiwior per l’Arsenal e le condizioni non proprio brillanti di Holm, le possibilità di vederlo ancora in maglia bianca sembravano poi aumentate. Due presenze tra Torino e Roma, in cui aveva sostituito lo svedese al 13′, dovevano corroborare l’ipotesi.

Oggi però è arrivata una richiesta di informazioni da parte del Sassuolo, che sta cercando un cursore di fascia destra e starebbe trattando Zortea dell’Atalanta. Nel caso non dovessero arrivare al calciatore di Gasperini, ecco che la pista Ferrer potrebbe diventare di attualità. Il catalano è peraltro già stato cercato dalla Salernitana.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com