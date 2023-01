Atletica Arcobaleno in festa: presentati i nuovi atleti e premiati i protagonisti del 2022

Savona. Si è svolta presso i locali della SMS fratellanza Leginese – Circolo Milleluci l’Assemblea Ordinaria dell’Atletica Arcobaleno Savona, occasione per ritrovarsi ad inizio stagione, assolvere agli impegni documentali (approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023) e per conoscere i volti nuovi.

Opportunità anche per fare il punto a scavalco tra l’ottima stagione 2022 (con la società protagonista delle finali nazionali dei societari con le due formazioni assolute e le due formazioni Allievi/e, oltre ad una serie di prestazioni top a livello individuale e al ragguardevole numero di quasi 200 atleti tesserati, cifre e risultati che hanno portato la Società al 51° posto in Italia e primo in regione nel ranking performances 2022 stilato dalla Fidal) ed un nuovo anno sportivo che si preannuncia sicuramente denso di impegni e che verrà affrontato con entusiasmo sia dai singoli che dalle formazioni del Team.

