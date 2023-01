Beccato ad imbrattare saracinesca di un’agenzia immobiliare, denunciato

Alcuni giorni fa il titolare di un’agenzia immobiliare si era rivolto ai carabinieri per presentare una denuncia contro ignoti in merito all’imbrattamento delle vetrate e della saracinesca della sua attività. Nonostante nessuna telecamera avesse inquadrato e ripreso l’atto vandalico, i militari non si sono dati per vinti e hanno iniziato una serie di servizi mirati a cercare di individuare l’autore. La pazienza è stata premiata poco prima dell’alba di venerdì, quando i

militari, appostati, hanno sorpreso, in flagranza di reato, un uomo che, posizionatosi di fronte alla porta d’ingresso dell’agenzia immobiliare con due bottiglie di vernice nera in mano e dei guanti, stava iniziando a sporcare la saracinesca e la vetrina, venendo immediatamente bloccato. Una volta accompagnato in caserma, l’identificazione dell’uomo, un operaio cinquantenne residente alla Spezia, ha dato corpo a quelli che erano già i sospetti degli investigatori. Dalle indagini è infatti emerso che la vicenda sarebbe da ricondurre al fatto che l’uomo in passato si era rivolto a quell’agenzia immobiliare per la vendita di un appartamento. La trattativa non si era conclusa per volontà dello stesso venditore e le spese per la gestione della vendita erano diventate oggetto di contenzioso fra le parti, sfociando in una causa civile conclusasi con una sentenza con cui il Giudice aveva disposto l’obbligo, per il venditore, di pagare le commissioni, decisione evidentemente mal digerita dall’uomo che ora dovrà rispondere dinanzi al Giudice, stavolta penale, del reato commesso.

