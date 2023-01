Bordighera, intimidazione al sindaco. Ingenito: «Ringrazio per la solidarietà ricevuta»

Bordighera. Il sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito, all’inizio del primo consiglio comunale del 2023, ha ringraziato tutte le persone che gli hanno espresso solidarietà per quanto accaduto venerdì nel tardo pomeriggio, quando ignoti li hanno forato tutte e quattro le gomme dell’auto parcheggiata in via Balbo, a Bordighera.

L’intimidazione subita dal primo cittadino è ora al vaglio dei carabinieri, che indagano sull’accaduto. «Ringrazio tutte le persone che mi hanno espresso solidarietà – ha detto Ingenito, intervenendo all’inizio del parlamentino – Dal prefetto Romeo, al questore Peritore, al colonnello dei carabinieri Morganti, al maggiore Cappelluti e tutti i capigruppo».

