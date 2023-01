Capannello di studenti sospetto nei pressi della scuola. Spunta dell’hashish, arrestato un diciottenne

Nel corso di una serie di servizi inseriti in un contesto di intensificazione dei controlli finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici della Spezia, i carabinieri della Spezia nella mattinata di venerdì hanno raggiunto un capannello di studenti che, con circospezione, sostavano sotto un porticato nei pressi di un noto istituto scolastico della città. Quando i militari hanno deciso avvicinarsi al gruppetto, i ragazzi hanno cercato di dileguarsi nel tentativo di sottrarsi al controllo. I militari sono però riusciti lo stesso a bloccarli e a identificare tre studenti, tutti minorenni, e due maggiorenni, un italiano e un diciottenne di origine colombiana. Nel corso del controllo quest’ultimo è stato trovato in possesso di circa diciotto grammi di hashish, evidentemente destinata allo spaccio, ed è stato quindi tratto in arresto mentre l’italiano è stato denunciato a piede libero perché trovato in possesso di una minore quantità di hascisc e di alcuni grammi di marijuana. Dopo aver trascorso il fine settimana agli arresti domiciliari, il giovane arrestato è comparso stamattina in Tribunale per l’udienza di convalida, nel

corso della quale è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

