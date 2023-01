Chiosco di Piazzale Kennedy a gara per seimila euro all’anno: i proventi saranno impiegati con finalità sociali

Seimila euro all’anno per sei anni. E’ questo l’importo a base di gara per la concessione del chiosco lato ospedale di Piazzale Kennedy. Il bando è stato emesso dal Comune della Spezia, che lo ha ottenuto nell’ambito dell’acquisizione di alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata per scopi sociali. L’importo dei canoni, infatti, sarà vincolato al reimpiego con finalità sociali, in applicazione del decreto antimafia del 2011.

