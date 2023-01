Cogorno: venerdì 17, cena benefica al Villaggio pro rifacimento palestra

Dal Villaggio del Ragazzo

Centro San Salvatore di Cogorno il Villaggio del Ragazzo diffonde l’invito per una serata speciale di beneficienza che si terrà venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 20:00, un evento attraverso cui sarà possibile informare tutti del progetto di ristrutturazione della palestra, gravemente danneggiata dalla tromba d’aria dello scorso 18 agosto 2022.

«Il rifacimento della palestra, già in programma per adeguamento antisismico e per l’età della struttura – dichiara il presidente del Villaggio prete Rinaldo Rocca –, ora è quanto mai necessario perché, dopo la tromba d’aria, la palestra è inagibile.

