È online il bando Servizio Civile Universale della Uildm Albenga: opportunità per 4 giovani tra i 18 e i 28 anni

Albenga. È online il bando Servizio Civile Universale per l’anno 2023-2024 della Uildm di Albenga (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). Nello specifico l’Associazione “cerca 4 giovani tra i 18 e i 28 anni disponibili a impegnare un anno al servizio delle persone con disabilità”.

“Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Il Servizio Civile Universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese”, così è scritto nel sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

