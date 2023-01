Football Sala, finali nazionali FIFS: il Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga inchioda sullo 0-0 i campioni d’Europa

Non sono bastate due autentiche imprese al Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga per tornare a disputare le final four nazionali della FIFS, Federazione Italiana del Football Sala (calcio a 5 con regole AMF), andate in scena ieri a Lainate (Milano) nello splendido impianto del Centro Sportivo ‘Nelson Mandela’. Dopo le semifinali raggiunte nel 2021 con il nome di Parafarmacia Valle Pro Seborga infatti il team biancazzurro ha cercato di ripetere l’impresa anche per l’edizione 2022, disputata nel 2023 ma ancora valida come appendice della stagione precedente, trovando però sulla sua strada uno sfortunato incrocio di risultati che ne ha decretato l’eliminazione dopo la fase di qualificazione mattutina.

Numero uno nel ranking ligure e quinto nel nazionale il Pro Seborga si è presentato a Lainate per disputare le final six composte da due gironi di tre squadre con la speranza di arrivare nelle prime due posizioni destinate alla final four pomeridiane, trovando però nel proprio gruppo due autentiche eccellenze della disciplina come il Ticinia Novara, pluricampione d’Italia e campione d’Europa in carica, ed il Team Ticino Lugano club svizzero che partecipa da anni al campionato italiano sempre nelle posizioni di vertice. Nella prima partita contro Novara, riedizione della semifinale 2021 vinta dai piemontesi per 9-5, il Pro Seborga ha giocato una gara di grande intensità subendo il gioco degli avversari ma difendendosi con ordine a protezione del portiere Gabriele Perrino autore di straordinari interventi. Forte di nove uomini su cui basare le proprie rotazioni il team di coach Gero Todaro ha avuto nel finale addirittura tre occasioni per portarsi in vantaggio e vincere la partita, situazione che avrebbe immediatamente qualificato il team del Principato alle final four grazie al precedente pareggio 2-2 fra Novara e Lugano.

