Funivie, cassa integrazione prorogata fino al 31 dicembre: “Auspichiamo sia l’inizio di una nuova fase”

Savona/Cairo Montenotte. E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 la cassa integrazione per i lavoratori di Funivie.

Soddisfazione dei sindacati per questo passo avanti: “Il 1 febbraio – ha commentato Danilo Causa della Filt Cisl – si apre una nuova stagione per i lavoratori dopo anni di difficoltà che hanno vissuto finalmente si parla di certezza del ripristino dell’impianto, a breve dovrebbe partire la manutenzione ordinaria da parte degli stessi lavoratori e successivamente speriamo sì parta con i corsi di formazione per il personale ferroviario. Auspichiamo che sia l’inizio di una nuova fase per questo importante impianto funiviario, in modo di poter dare un futuro con più prospettive e certezze per Tutti,e magari seguendo la linea posta dal progetto Pwr possa incrementare le attività lavorative future”.

