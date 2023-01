Gotti operato a Milano, proverà ad essere in panchina domenica contro il Napoli

L’operazione alle anche a cui si è sottoposto in mattinata Luca Gotti è perfettamente riuscita. Lo fa sapere lo Spezia Calcio con una nota sul sito ufficiale. Al tecnico è stata impiantata una protesi ad un’anca presso l’istituto clinico Humanitas di Milano dal professor Federico Della Rocca, per risolvere un problema articolare che lo affliggeva da un po’ di tempo. Gotti si era presentato in stampelle e visibilmente sofferente in panchina per Bologna-Spezia.

L’allenatore osserverà alcuni giorni di ricovero e fisioterapia presso l’istituto milanese, per poi tornare alla guida della prima squadra che nel frattempo preparerà la partita contro il Napoli insieme allo staff. Gotti proverà ad essere in panchina domenica prossima per la sfida alla capolista.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com