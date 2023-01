Il Capo di stato maggiore brasiliano alla Spezia per i blindati Centauro II

Si è tenuta questa mattina la messa a disposizione al Brasile dei primi due blindati Centauro II realizzati dal Consorzio Iveco – Oto Melara (CIO). Una consegna avvenuta allo stabilimento Leonardo della Spezia, dove viene realizzato il sistema d’arma del veicolo e l’integrazione del sistema di comando e controllo. Dei due mezzi stamani ha preso visione per il Paese sudamericano il Capo di Stato maggiore, generale Valerio Stumpf, accompagnato dall’ing. Giovanni Luisi, direttore commerciale CIO.

Centauro II è un’unità già validata e collaudata, ma ora i veicoli, nell’ottica di adeguamenti su requisiti del committente, saranno sottoposti a una serie di ulteriori test, prima in Italia, quindi in Brasile.

L’articolo Beccato ad imbrattare saracinesca di un’agenzia immobiliare, denunciato proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com