Manutenzione strade, accordo a tre per acquisto e condivisione dei mezzi operativi

Sesta Godano, Varese Ligure e Pignone insieme per l’acquisto e la condivisione di mezzi operativi per interventi di urgenza e per le operazioni di manutenzione delle strade comunali – interessati in tutto circa 326 chilometri di arterie. In particolare, i tre enti hanno approvato un accordo di collaborazione, con capofila il Comune di Sesta Godano, che punta all’acquisto di una terna articolata idrostatica, di un trattore decespugliatore, di una macchina polivalente per diserbo e di un pianale ribaltabile; importo totale circa 320mila euro. L’accordo prevede che i tre Comuni mettano ciascuno una quota di finanziamento – 22.650 euro Sesta, 17.900 Varese, 7.700 Pignone -, chiedendo poi le restanti risorse alla Regione in virtù della delibera del dicembre 2021 ‘Linee Guida per la definizione della programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica, degli investimenti per l’acquisto di veicoli commerciali, automezzi/mezzi operativi finalizzati ad interventi manutentivi delle reti stradali comunali e provinciali e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali’, che appunto permette agli enti di concorrere a finanziamenti previa sottoscrizione di specifici atti formali sottoscritti da almeno tre Comuni ricadenti all’interno di un’area comprensoriale omogenea e funzionale.

I tre Comuni della Val di Vara, si legge nelle Finalità dell’intesa, di durata quinquennale, “nel rispetto delle reciproche competenze, adottano strategie congiunte, a contrasto del dissesto idrogeologico al fine di garantire la fruibilità della viabilità e del territorio comunale e a tutela della pubblica incolumità; inoltre, vista la presenza di mezzi vetusti in proprietà degli enti, al fine di garantire la meccanizzazione e implementazione di alcuni processi e per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio è indispensabile incrementare e rinnovare il parco mezzi, con veicoli idonei”.

Tra gli aspetti regolati dall’accordo anche la gestione del parco mezzi. “Ogni Comune – si spiega – sarà depositario del mezzo a sé intestato. Ogni Comune si impegna ad azioni coordinate di mutuo soccorso temporaneo nel caso di incidenti ai mezzi dei Comuni vicini. Ogni Comune si impegna a fornire supporto alle azioni di protezione civile dei singoli territori laddove le priorità del proprio territorio non debbano soffrirne, per quanto nelle disponibilità delle proprie risorse umane ed economiche”.

