Nuova area cani per Belvedere a Sampierdarena, domani il voto in Consiglio comunale

Genova. Giungerà domani in Consiglio Comunale la richiesta di una area dedicata agli amici a quattro zampe firmata da centinaia di cittadini del territorio che ho portato, nell’aprile scorso all’attenzione del Consiglio Municipale del Centro Ovest ottenendo un parere favorevole dalla maggioranza. Una mozione che impegnava il Presidente e la Giunta ad individuare il sito più idoneo ad ospitare tale opera.

“Grato alla Consigliera Cristina Lodi prima firmataria del documento che riporta la questione all’attenzione del Sindaco e della giunta Comunale ed alla Consigliera Monica Russo Co firmataria della mozione per il Centro ovest”, commenta Fabrizio Maranini, ex Presidenre di Commissione e consigliere PD del Municipio II Centro Ovest.

