Ospedale Saint Charles di Bordighera, a settembre la gestione passa ai privati. Al pronto soccorso non arriveranno i codici rossi

Bordighera. «La rete dell’emergenza non porterà in pronto soccorso, a Bordighera, un codice rosso. Se si autopresenteranno verranno stabilizzati e poi portati in altri luoghi. Ma la rete di emergenza non mi preoccupa. Non ci sarà Terapia Intensiva, ma una guardia di anestesia h24». Lo ha detto in serata il dg di Asl1 Luca Filippo Maria Stucchi, che è intervenuto in consiglio comunale a Bordighera per rispondere all’interpellanza presentata dal consigliere comunale Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera) in merito al futuro dell’ospedale Saint Charles.

Facendo chiarezza su quelli che saranno i reparti presenti all’interno dell’ospedale, il direttore generale ha precisato che non ci sarà un reparto di Terapia Intensiva o sub Intensiva, ma una guarda di anestesia per assicurare 24 ore al giorno il funzionamento del pronto soccorso. Quest’ultimo, però, non sarà predisposto ad accogliere i codici rossi, ovvero i casi di massima gravità, che saranno invece dirottati su presidi ospedalieri più attrezzati, presenti nel territorio, o elitrasportati al Santa Corona di Pietra Ligure o nel genovese, a seconda dell’emergenza.

