Passa in Val di Magra il raduno del ventennale del Club Z3mendi

Raduno del ventennale per il Club Z3mendi, che raccoglie numerosi appassionati della Bmw Z3M. L’appuntamento è per 29 e 30 settembre e 1° ottobre, con base a Pisa e puntata anche dalle nostre parti. E già, perché nella giornata di sabato 30 la carovana delle centoventi Z3M – con adesioni da tutta Italia e anche dall’estero – raggiungere Sarzana per un visita alla base elicotteristi della Marina militare ‘Maristaeli Luni’, seguita da un pranzo alla mensa piloti. E nel pomeriggio i partecipanti al raduno potranno godere di una visita all’area archeologica dell’antica Luni.

Ma il raduno del club, che non ha legami di collaborazione né pubblicitari con Bmw, come di consueto non sarà soltanto la passione per la Z3M, occasioni conviviali e la voglia di divertirsi; sarà anche solidarietà e beneficenza. Come da alcuni anni a questa parte, infatti, il raduno sosterrà la Andrea Bocelli Foundation nella ricostruzione delle scuole delle Marche colpite dal terremoto; inoltre, il ricavato della tombolata pisana della serata di sabato 30, sarà destinato a ulteriori iniziative benefiche.

Numerose le iniziative solidali per le quali in questi anni si è distinto il club, da quelle, come detto, a favore delle zone terremotate agli interventi per gli ospedali, solo per fare alcuni esempi.

Il raduno 2023 si concluderà nel pomeriggio di domenica 1° ottobre in Piazza dei Miracoli a Pisa, con esibizione della fanfara dell’Accademia navale di Livorno.

