Il nostro territorio è chiamato a dare un sostegno di accoglienza e integrazione; un Paese civile si manifesta in queste situazioni, evitando ghettizzazioni ed isolamenti.

Per l’Italia i migranti sono una risorsa, non solo per il calo demografico, ma anche per sostenere un’economia che vede interi settori con lavori che gli italiani non vogliono fare, ma che sono strategici, nell’industria, nei servizi, nel turismo, nel sociale.

Diamo una risposta organica di inclusione.

Ricordo a tutti e in primis a me stesso che non molto tempo fa siamo stati noi a migrare in altri Paesi e ad apportare un contributo di manodopera necessario altrove (dei cugini di mio padre si fecero 20 giorni nascosti nella cambusa della nave dove mio padre navigava per arrivare da Genova a Norfolk, Usa) ed era il 1948.

Pietro Tedeschi, ex presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com