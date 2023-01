Piano Caruggi, l’assessore al Centro storico: “Attuato al 20%, dobbiamo completarlo entro fine 2025”

Genova. Il piano integrato Caruggi è uno dei progetti più ambiziosi (e con il budget più alto) mai lanciato per quello che a lungo è stato definito, seppure non del tutto correttamente, il centro storico più grande d’Europa. Ma, oltre due anni dopo il suo lancio, necessità di ingranare una marcia in più.

“Il piano Caruggi fino a oggi è attuato per un 10%, 20% e il lavoro procede, certo dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2025, non possiamo sgarrare pena il definanziamento di gran parte dei progetti”, l’assessore comunale al Centro storico (anzi, ai Centri storici), Mauro Avvenente fa il punto sullo stato di avanzamento del progetto integrato lanciato dall’amministrazione comunale nel novembre del 2020 e che, attraverso 10 assi di intervento, ha l’obbiettivo di migliorare la vivibilità nel centro storico. In ballo ci sono circa 140 milioni di euro.

