Politiche sociali, un protocollo per la promozione dell’affido familiare

Genova. Genova fa rete per promuovere, fare conoscere e sostenere l’istituto dell’Affido familiare. Oggi a Palazzo Tursi l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso ha sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Genova, la Rete delle associazioni di affido familiare (Coordinamento Affidamento.net, Alpim, Auser, Batya, Comunità Papa Giovanni XXIII, Famiglie per l’accoglienza, Gefyra Il Ponte dei Bambini) e Asl 3 genovese per la promozione, la sensibilizzazione e il sostegno dell’affido familiare. Presenti alla sottoscrizione, il direttore sociosanitario di Asl 3 genovese Lorenzo Sampietro e il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Francesco Mazza Galanti.

«A Genova – spiega l’assessore Rosso – i bambini in affido familiare sono oltre 200, ma vogliamo promuovere questo istituto importantissimo per lo sviluppo sano e la crescita serena dei bambini, le cui famiglie si trovano in un temporaneo momento di difficoltà. Abbiamo fatto un lungo lavoro con la rete delle associazioni, Asl 3 e in particolare il Centro Affido familiare, con il Tribunale dei minori per mettere a sistema tutte le competenze e allargare la cultura dell’affido partendo dalla sua promozione fino alla formazione delle famiglie aspiranti affidatarie e il loro accompagnamento nel percorso di affido. Il protocollo servirà anche ad ampliare la platea di sensibilizzazione, rendendo protagoniste le famiglie affidatarie per raccontare il proprio impegno e la propria esperienza, collaborando con il mondo della scuola e dell’università. Abbiamo anche realizzato un depliant informativo con tutte le informazioni per gli aspiranti affidatari e per divulgare l’esistenza di questo fondamentale istituto».

» leggi tutto su www.genova24.it