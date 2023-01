Sanremo conferma il suo no alla rottamazione delle cartelle

Sanremo. Rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i mille euro notificate tra il 2000 e il 2015, Sanremo dice no. E’ stata approvata a maggioranza la delibera di non adesione del Comune matuziano alla facoltà offerta dal governo quando ha previsto, nell’ultima legge finanziaria approvata in parlamento, la possibilità per gli enti locali di “condonare” sanzioni e interessi maturati sulle cartelle esattoriali per importi fino a 1000 euro.

Per Palazzo Bellevue si trattava di rinunciare a circa 350 mila euro iscritti a bilancio nel capitolo destinato ai crediti di dubbia esigibilità. Inutili i tentativi delle opposizioni di centrodestra di cercare di far cambiare indirizzo alla giunta Biancheri. Per il consigliere di Liguria Popolare Andrea Artioli l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere atto dell’impossibilità di riscuotere somme che per 22 anni non sono state pagate: «Piuttosto che niente è meglio piuttosto, – ha esordito il consigliere -. Annullando sanzioni e interessi il municipio avrebbe avuto più probabilità di incasso a fronte di posizioni destinate altrimenti a rimanere inevase», – ha commentato Artioli -.

» leggi tutto su www.riviera24.it