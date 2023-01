Ventimiglia piange la chef Pinuccia Beglia

Ventimiglia. Cordoglio nella città di confine per la morte di Pinuccia “Pina” Beglia, storica chef e San Segundin d’Argentu nel 2019: premio che le venne assegnato per la sua pluridecennale attività nel campo della ristorazione.

La notizia della morte di Pina Beglia si è diffusa velocemente a Ventimiglia e non solo. Grazie alle sue ricette, la chef fece conoscere in Italia e all’estero la sua arte culinaria, portando agli onori e alla notorietà la tipica cucina ligure intemelia rivisitata in una maniera innovativa.

