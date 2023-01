Al via le “nomination” di Stelle nello Sport: il 2 marzo si apriranno le votazioni

Genova. Parte ufficialmente il conto alla rovescia di Stelle nello Sport verso le votazioni per eleggere gli sportivi liguri e le società dell’anno. E’ tempo di “primarie”. Un mese di lavoro per il Team del progetto che giunge alla 24° edizione e che, come per tradizione, verificherà tutti gli eventi e i risultati degli sportivi liguri nell’ultimo anno per preparare gli elenchi di sportivi e società che verranno poi votati dagli appassionati della Liguria (e non solo).

Giovedì 2 marzo 2023 si apriranno ufficialmente le votazioni per l’elezione degli Atleti e delle Società dell’Anno. Otto settimane di sfide. Si voterà fino a martedì 2 maggio, una volta alla settimana.

» leggi tutto su www.genova24.it