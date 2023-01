Barriere acustiche a Chiavari, il comune pronto a bloccare il progetto. E il comitato deposita quasi 3mila firme

Chiavari. È stata depositata la proposta di delibera che il sindaco Federico Messuti porterà in Consiglio Comunale il prossimo 3 febbraio 2023 per bloccare il progetto di installazione delle barriere fonoassorbenti di RFI.

“Un atto tecnico che costituirà il parere contrario all’opera da parte del Comune di Chiavari. Verrà formalizzato dal dirigente comunale e presentato in conferenza dei servizi entro il termine fissato per il 21 febbraio 2023, chiedendo, una volta per tutte, di respingere e bocciare il progetto. A Roma, domani pomeriggio, ne sottoporremo il contenuto sia al viceministro Rixi che ai vertici di Rfi. Siamo fiduciosi – afferma Messuti – Grazie a questa delibera, che verrà votata durante prossimo consiglio comunale, confidiamo di bloccare l’opera”.

