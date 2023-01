Cairo, Ferrari: “Ora è ufficiale, gli alti livelli di benzoapirene nell’aria sono colpa di Italcoke. Si agisca subito”

Cairo Montenotte. “Dalla valutazione della centralina di Villa Sanguinetti, si è potuto finalmente capire, anche se già lo sapevamo, che la maggiore produzione di benzo(a)pirene che fa superare i limiti è di natura industriale e quindi proviene da Italianacoke”. Ad affermalo è Giorgia Ferrari, capogruppo di minoranza, dopo il consiglio comunale di ieri sera (30 gennaio).

Il gruppo Cairo in Comune, infatti, ha presentato un’interrogazione nella quale chiedeva al sindaco e alla giunta di attivarsi per reperire dalla Regione i dati registrati dalla centraline e relativi al 2022 sulla presenza di benzo(a)pirene nell’aria. Ed in particolare se negli ultimi mesi nello scorso anno, si sono registrati picchi giornalieri superiori al valore medio annuale, come avvenuto nel 2020 e nel 2021. Ma non solo, lo scorso giugno, proprio Cairo in Comune aveva lanciato l’allarme sulla qualità dell’aria a Cairo, riportando i dati regionali relativi al periodo dal primo gennaio ai primi giorni di aprile 2022, in alcuni casi sette volte superiori ai limiti di legge.

