Centi illustra il 2022 della Commissione antimafia: “Allarme da tenere alto, Liguria appetibile per le cosche”

“L’allarme è da tenere sempre molto alto. La nostra regione, ancorché forze dell’ordine, magistratura e tutti coloro che sono interessati al problema stiano facendo un enorme lavoro, si rivela appetibile per le cosche, soprattutto quelle della ‘Ndrangheta”. Lo ha osservato stamani in Consiglio regionale Roberto Centi, presidente della Commissione permanente antimafia, illustrando la relazione sull’operato 2022 (secondo anno di attività) dell’organismo. Un 2022 in cui la VI Commissione “ha avuto modo di dispiegare in maniera più netta le proprie potenzialità e attribuzioni”, ha spiegato Centi illustrando la relazione, approvata all’unanimità dalla Commissione e, a fine dibattito, dall’aula regionale. “Il primo provvedimento oggetto di assegnazione per l’esame di merito e conseguentemente di trattazione – ha proseguito il consigliere spezzino – è stata la proposta di legge recante ‘Interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata’, a cui si è presto affiancato il disegno di legge 127, promosso dall’assessore Benveduti a nome della giunta. Poiché i due testi impattano su identica materia se ne è disposto l’esame abbinato. Ad oggi è terminata l’illustrazione di entrambi i provvedimenti e pertanto, nei prossimi mesi, si procederà ad audizioni e alla discussione al fine di addivenire ad un unico testo condiviso”.

Centi ha poi evidenziato che “anche grazie all’impulso che sul tema è stato dato dalla presidenza, dalla vicepresidenza e da tutti i colleghi della Commissione, la giunta ha emanato all’inizio di agosto un bando per la ristrutturazione dei beni confiscati alla Mafia, bando coronato da successo, con richieste da parte di sei Comuni di tutta la Liguria per un totale di otto beni, di cui due a Genova, due alla Spezia, uno rispettivamente a Spotorno, Serra Riccò, Pietra Ligure e Arcola. Le richieste totali ammontano a 493mila euro su 500mila messi a bando e, viste le norme di bilanciamento tra fondi regionali e cofinanziamento comunale, sono in grado di generare investimenti per più di 700mila euro. Un risultato di grande valore sociale, civico e simbolico, di cui beneficiano tutte le aree della regione, ulteriormente migliorabile tenuto conto del fatto che il Consiglio ha approvato all’unanimità, nella scorsa sessione di bilancio, un ordine del giorno da me proposto e firmato da tutti i gruppi che prevede un’ulteriore implementazione di 100mila del fondo, per un totale di 600mila euro. Si è innescato, a nostro avviso, un circolo virtuoso che colloca la Liguria tra quelle regioni che hanno dato gli impulsi più decisi e normativamente fattivi alla lotta al crimine organizzato sul piano del riuso dei beni”.

