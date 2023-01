Colloquio a Follo tra Macia e Verde, il numero 10 rimane aquilotto

Daniele Verde rimane un calciatore dello Spezia. Decisivo un colloquio andato in scena oggi pomeriggio al centro sportivo di Follo tra il fantasista ed il direttore generale Eduardo Macia, che ha avuto contatti anche con il procuratore del numero 10 aquilotto. Il dirigente spagnolo ha parlato a lungo con il capocannoniere della stagione 21/22, elemento di punta nella breve storia dello Spezia in serie A, raccogliendo sensazioni e prospettive in un periodo di scarso utilizzo in campo.

Una situazione che aveva visto crearsi del movimento attorno a Verde nelle ultime ore di calciomercato. Niente di concreto a dire la verità: l’interesse del Valladolid era stato per esempio smentito dal club spagnolo durante il pomeriggio. Nessuna vera trattativa. In ogni caso in quei frangenti a Follo si creavano le condizioni per la permanenza di Verde, che alla Spezia ha messo radici in questi anni. Crisi rientrata per la soddisfazione di tutti.

