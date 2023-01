Commissione antimafia, il presidente Centi: “Liguria appetibile per le cosche della ‘ndrangheta”

Genova. “L’attività della Commissione regionale antimafia è stata molto intensa quest’anno, così come lo scorso, per dare un impulso notevole alla lotta alla criminalità organizzata attraverso le proposte di legge e gli elementi operativi che rientrano negli argini delle nostre mansioni. In Liguria dobbiamo tenere l’allarme sempre molto alto perché la nostra regione, nonostante l’enorme lavoro delle forze dell’ordine, della magistratura e tutti coloro che sono interessati al problema, si rivela appetibile per le cosche, soprattutto quelle della ‘ndrangheta”.

Questo, in estrema sintesi, il commento del presidente della commissione regionale Antimafia, Roberto Centi, alla relazione annuale sull’attività della commessione presieduta, illustrata stamane in aula e approvata all’unanimità da tutto il Consiglio regionale.

» leggi tutto su www.genova24.it