Due terze del Mazzini hanno vinto il concorso del ministero “The Kids are All Right: SIC e-Safety Contest”

Il Liceo delle Scienze Umane Mazzini della Spezia, sotto la dirigenza scolastica della dott.ssa Cristina Spinucci, è risultato vincitore del concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: “The Kids are All Right: SIC e-Safety Contest” – Progetto Generazioni Connesse-SIC,rivolto alle scuole Primarie e alle Secondarie di I e II grado.

Il progetto ha l’obiettivo di potenziare le conoscenze delle studentesse e degli studenti in relazione ai temi della cittadinanza digitale e sviluppare la competenza digitale negli aspetti di “creazione di contenuti digitali” e “sicurezza” favorendo la realizzazione di risorse sull’uso positivo della rete e dei suoi servizi anche al fine di valorizzare i percorsi di ePolicy scolastiche già posti in essere dalle scuole,in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Save the Children Italia Onlus, S.O.S. II Telefono Azzurro ecc.

Le classi che hanno partecipato e si sono aggiudicate questo importante riconoscimento sono le attuali terze,sezioni C/D coordinate dalla prof.ssa Patrizia La Rocca referente del progetto.

La prima parte del progetto ha offerto un modo originale ed efficace di integrare didattica in presenza e didattica digitale: una cinquantina di studenti sono andati in giro per il quartiere

Umbertino della Spezia e muniti di smartphone e app hanno dato vita ad una caccia al tesoro creativamente tecnologica. Il gioco si è svolto a tappe; gli studenti sono stati organizzati in gruppi misti e ogni squadra ha scansionato una serie di codici QR che, letti grazie ad uno smartphone, hanno condotto i ragazzi a una pagina web di quesiti ed enigmi legati alle discipline di studio.

La seconda parte del progetto ha visto la realizzazione di percorsi formativi innovativi, volti al potenziamento delle competenze per la socializzazione delle studentesse e degli studenti BES, DSA e per dare impulso alle STEAM (Science, Tecnology, Engineering, Art, Maths) in modo da contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto a queste materie. La scuola deve essere il primo luogo in cui valorizzare ogni diversità, soprattutto alla luce del fatto che all’interno delle classi, ritroviamo differenze culturali e sociali, bisogni educativi differenti, diverse abilità e competenze. Sono state proposte anche attività di produzione e creatività digitale che si prestano particolarmente ad essere scenari di sfida rendendo motivante e significativo l’apprendimento di strategie generali relative al problem posing ed al problem solving.

La scuola sarà premiata in occasione del Safer Internet Day (SID) giornata mondiale per la sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Sarà presente in modalità streaming il Ministro Valditara.

