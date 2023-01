Il mercato delle altre: rivoluzione Samp, il Verona con tante scommesse e un Ilic in meno

Il mercato di gennaio è finalmente giunto al termine e le squadre si preparano a concludere la stagione, tracciando un bilancio di quanto fatto nel primo mese dell’anno. Lo Spezia esce come una delle regine del (povero) mercato della Serie A, in cui le big sono rimaste a guardare e in cui a farla da padrone sono state le squadre che dovranno lottare fino a giugno per preservare la categoria. E dunque tanti movimenti in fondo alla classifica, dove però nessuna contendente dello Spezia sembra essersi rinforzata oltremodo.

La Cremonese ultima in classifica e che ha appena cambiato allenatore, punta su due elementi di categoria, come il centrale Ferrari ex Samp e il centrocampista Benassi dalla Fiorentina, aggiungendo in extremis anche Galdames, altro centrocampista, arrivato dal Genoa in Serie B. Rivoluzione invece in casa Sampdoria, dove la dirigenza ha dovuto fare di necessità virtù: fuori Caputo, Bereszynski, Villar, Ferrari, Verre e Sabiri, che resterà in rosa fino a giugno, e dentro Nuytinck, Gunter, Cuisance, Lammers e Zanoli. Alla tara i blucerchiati non sembrano essersi rinforzati ed anzi, soprattutto nel reparto offensivo, la squadra di Stankovic rischierà di fare fatica.

