Imperia, 16 milioni di euro per progetti in città dalle strutture ai parcheggi

Imperia. Presentati questa sera in consiglio comunale dall’assessore Ester D’Agostino, alcuni importanti progetti per oltre 16 milioni di euro, ottenuti grazie al fondo strategico regionale, da inserire nell’aggiornamento del piano triennale.

«I lavori che chiediamo di inserire- spiega l’assessore- prevedono un finanziamento di oltre 16 milioni per nuovi progetti. I primi due riguardano il settore ambiente: il recupero di largo Ghiglia e la manutenzione piazza Roma per dare una migliore risorsa agli utenti soprattutto più piccoli. Gli altri progetti riguardano la messa in sicurezza della fase di collegamento con la frazione di Sant’Agata che da anni si trova in condizioni precarie: sarà completata con una nuova condotta per lo smaltimento delle acque e una nuova pavimentazione stradale per un importo di 600mila euro. Sarà messo in sicurezza il muro in corso Roosevelt, lungo 30 metri e alto 6: sarà demolito e ricostruito. Il terzo punto nell’aggiornamento riguarda la riqualificazione di lungomare Colombo per oltre 1milione e 600mila euro sia per la sicurezza dei pedoni sia per ridare decoro a borgo Prino, completando quanto abbiamo già effettuato negli anni precedenti».

