Imperia, rete museale arriva il partenariato con i privati

Imperia. La rete museale della città che comprende il Museo Navale, Villa Grock, il Museo Maci villa Faravelli e il Planetario, si potrà valorizzare ancora di più grazie all’attivazione partenariato speciale pubblico e privato.

«Siamo riusciti ad avere una proficua collaborazione con fondazioni- spiega l’assessore alla cultura Marcella Roggero- A giugno dell’anno scorso, abbiamo inaugurato anche il planetario, giochi acqua Villa Grock, uno dei punti fermi della campagna elettorale era la rete museale, il cui bando è stato però pubblicato nel febbraio del 2020, pochi giorni prima della pandemia e quindi il bando non aveva più ragione di esistere. Nella disgrazie del covid il Governo ha cercato di dare strumenti più veloci non solo PNRR ma anche giuridici di gestione dei contratti tra cui anche il decreto di Semplificazione di possibilità di paternariato pubblico e privato. Le procedure posso essere attivate in due modi, la prima, dove il Comune cerca il partener, la seconda le richieste dirette al comune. Nel nostro caso è il secondo con la proposta di Municipia. Nei primi sei mesi la rete museale ha registrato 16.530 di visitatori che supera il numero annuale del 2019 ma non ci accontentiamo e si può fare molto di più» ha concluso l’assessore Roggero

» leggi tutto su www.riviera24.it