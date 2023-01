La Spezia aderisce al progetto “Generatori per l’Ucraina”: approvata la mozione di Lombardi

Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha votato compatto a favore della mozione presentata dalla consigliera Giorgia Lombardi, di recente eletta anche in Consiglio provinciale, per l’invio di generatori nella regione ucraina.

“Un argomento che dovrebbe mettere d’accordo tutti – ha dichiarato Lombardi -, l’istinto di offrire protezione a chi soffre, di prendersi cura di altri esseri umani è proprio il contrario della guerra che è incuria e devastazione. La nostra città ha infatti dimostrato di essere attenta ai più fragili accogliendo con grande umanità proprio in questi giorni la Geo Barents con 237 migranti a bordo, ora anche il Consiglio comunale farà la sua parte per aiutare la popolazione ucraina aderendo al progetto Generatori per l’Ucraina“.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com