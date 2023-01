Lo Spezia anima il mercato, cessione record di Kiwior e 12 milioni spesi in ingresso

C’è tanto Spezia nella storia del calciomercato invernale appena terminato. Complice la situazione penalizzazioni e plusvalenze fittizie, che blocca molta operatività nel calcio italiano, e per merito della cessione record di Jakub Kiwior all’Arsenal, il club aquilotto tra i più attivi in serie A nella sessione invernale del 2023.

Diciotto operazioni totali in un mese per Eduardo Macia e Stefano Melissano, dall’acquisto del parametro zero Joao Moutinho alla partenza temporanea di David Strelec. Otto le entrate, quasi tutte a titolo definitivo tranne il prestito secco di Eldor Shomurodov dalla Roma. Dieci le uscite, di cui tre a titolo definitivo, e molti giovani dati in prestito. Una razionalizzazione generale della rosa, l’emergenza portiere disinnescata e diversi investimenti di prospettiva. Qualche valutazione delle ultimissime ore, Verde e Ferrer, che porta alla permanenza di due senatori dello spogliatoio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com