Meteo, cieli sereni ma con qualche velatura sulla Liguria: temperature in leggero aumento

Liguria. Un’estesa area di alta pressione si appresta ad invadere il Mediterraneo centro-occidentale ponendo gradualmente fine alla fase fredda governata da correnti secche settentrionali. Per la Liguria atteso solo qualche annuvolamento in più e condizioni più miti. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: ampie schiarite in nottata e mattinata soleggiata ovunque, salvo qualche addensamento sul versante nord dell’appennino centrale. Dal tardo pomeriggio/sera velature e stratificazione in aumento sul settore centrale.

» leggi tutto su www.ivg.it