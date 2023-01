Sanremo. Il 70enne sanremese Gabriele Di Costanzo, conosciuto come Gabriele Kipewa, ha avuto successo nella sua impresa, ovvero nuotare in apnea in costume da bagno sotto il ghiaccio.

L’evento si è tenuto domenica 29 gennaio, nell’ambito della IX edizione di Under Ice, in programma presso il lago di Lavarone, situato a 1.079 metri di altitudine in provincia di Trento, con il sostegno del Dipartimento Salute e Benessere di Opes Italia.

