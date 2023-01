Pedonalizzazioni Savona, Santi attacca: “Per chiudere le strade sono state usate le fioriere buttate via dal sindaco Gervasio nel 1994”

Savona. “Siamo veramente sempre alle solite. Vengono prese decisioni senza un programma preciso. La riprova è che per chiudere le strade sono andati a prendere delle fioriere buttate via a furor di popolo dall’allora sindaco Gervasio nel 1994. Sono l’unico che era già in consiglio allora e ricordo che fine fecero per richiesta degli stessi cittadini. Ora sono andati a recuperarle dove erano depositate in via Vittime di Brescia e le hanno rimesse in centro. Questa è una vergogna per i savonesi, una prova di pochissimo tatto politico, pochissima sensibilità e rispetto verso i cittadini“. Così il consigliere comunale Pietro Santi (Toti per Savona) attacca l’amministrazione comunale in merito alle pedonalizzazioni del centro storico di Savona.

Prosegue accesa la polemica sul progetto di pedonalizzazioni che si sta realizzando in queste settimane. Critiche anche da molti cittadini che hanno promosso una raccolta firme per chiedere la riapertura di corso Italia e dai consiglieri comunali Maurizio Scaramuzza e Fabio Orsi che hanno proposto provocatoriamente di portare “tavolini e carte per ravvivare la zona”.

