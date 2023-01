Sampdoria, le news dell’ultimo giorno di mercato

Genova. Alle ore 20, si è chiuso un mercato invernale, risultato fra i più difficili per la storia della Sampdoria, ma non avrebbe potuto essere diversamente alla luce di una situazione finanziaria ai limiti della sostenibilità… se non oltre.

L’imperativo è stato il verbo ‘cedere’, senza poter badare troppo ‘al come’. Dopo di che – per consentire a Stanković di poter mandare in campo undici giocatori, più cinque cambi – si è potuto solo ricorrere al prestito (per cinque mesi) di calciatori con costi di ingaggio inferiori a quelli usciti. Impresa ardua riuscire a migliorare la rosa, quindi prima di fare le pulci e dare voti al mercato, appena chiuso, è indispensabile focalizzare dette premesse.

» leggi tutto su www.genova24.it