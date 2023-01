‘Santa’: veglia per la vita, presieduta dal vescovo Devasini

Dal Centro aiuto alla vita

Il Movimento per la Vita del Tigullio, con la Collaborazione dei Centri di Aiuto alla Vita di Rapallo-Santa Margherita Ligure e di Chiavari-Sestri Levante, invita ad aderire alle iniziative in occasione della 45° Giornata per la Vita. In perfetta sintonia con il Messaggio dei Vescovi italiani (allegato) per questa giornata che valorizza la cultura della Vita avversa a quella della morte ; cioè la difesa della Vita nascente dal momento del concepimento fino alla morte naturale e della famiglia naturale, in quanto “La morte non è mai una soluzione”.

» leggi tutto su www.levantenews.it